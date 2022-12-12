إصابة شاب سقط من قطار في محطة أبوتشت شمال قنا

أصيب شخص، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من قطار الصعيد على شريط السكة الحديد في مزلقان نجع النجار، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتبين وجود كسور كبيرة في قدميه.

سقوط راكب من قطار

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات في محافظة قنا، يفيد ورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا بسقوط راكب من القطار في مركز أبوتشت.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة محمود صلاح عبد الكريم، 28 عاما، مقيم في محافظة قنا، على خلفية سقوطه من القطار على مزلقان نجع النجار في أبوتشت، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتبين أن الشاب عندما شاهد تهدئة القطار، سقط من القطار.

الحالة الصحية للمصاب

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال والعرض على النيابة، كما طلبت تحريات المباحث، وتقرير كبير بحالة الراكب المصاب.