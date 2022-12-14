وفد طلابي من الجامعة الأمريكية يزور مركز استضافة وتوجيه المرأة بالأسمرات

زار وفد طلابي من مركز الوليد بن طلال للدراسات والأبحاث الأمريكي بكلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مركز استضافة وتوجيه المرأة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، على هامش فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار «امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار»، والتي أطلقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

التجربة المصرية لحماية ورعاية المرأة المعنفة

واصطحب الوفد في الزيارة الدكتورة ياسمين الغزالي مدرس بالجامعة الأمريكية وجاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرأة ومحمد فتحي مدير مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات وأشاد الوفد بالتجربة المصرية لحماية ورعاية المرأة المعنفة وما يبذله المركز من جهود لتمكين هؤلاء السيدات وإعادة إدماجهم في المجتمع.

برنامج مودة والذي يستهدف المقبلين على الزواج

وتضمنت الجولة زيارة مركز الاستضافة والاطلاع على كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجمع للمستفيدات من مركز الاستضافة، كما تضمنت الزيارة ندوه نقاشية عن تاريخ إنشاء المراكز والفئات المستهدفة وشروط وإجراءات الالتحاق بالمركز والخدمات التي يقدمها من حماية ورعاية وتمكين للسيدات.

كما تضمنت الندوة شرحًا لدور الوزارة الوقائي والتوعية لمناهضة العنف الأسري من خلال برنامج التربية الأسرية الإيجابية والذي يستهدف الأطفال من اليوم الأول في الحمل وحتى بلوغ الطفل 18 عامًا تحت شعار «ربي بأمانة بدون إهانة»، كذلك برنامج «مودة»، والذي يستهدف المقبلين على الزواج وأخيرا دور الرائدات الاجتماعيات في رفع الوعي المجتمعي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

كما تم تناولت الزيارة تجربة الأسمرات ودور التضامن الاجتماعي في التعامل مع المناطق بديلة العشوائيات، حيث أكد الحضور من وفد الجامعة على أهمية تكرار الزيارة لطلاب آخرين.