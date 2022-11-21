«الحياة» تعرض تقريرا عن وحدة التضامن الاجتماعي بـ«المطمر» في أسيوط

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا، عن تواصل العمل في مشروع إنشاء وحدة تضامن اجتماعي مكونة من بدروم وطابقين بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة.

ووفقا لماء جاء في التقرير الذي عرضته القناة، فإن الوحدة تقدم خدمات لأكثر من 20 ألف نسمة، وقال المهندس محمد صديق مشرغ بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، إن هذا المبنى عبارة عن بدروم ودور أرضي وأول علوي، ومساحة البدروم عبارة عن 600 متر مسطح، ومساحة الدور الأرضي 400 متر مسطح.

ويتكون الدور الأرضي من غرف حضانات وهناك مكاتب تأهيل، والدور الأول علوي عبارة عن وحدة تدخل مبكر، وورشة تدريب مهني، ومن المقرر أن يخدم هذا المبنى نحو 20 ألف نسمة، وسيقدم خدمات المعاشات وتكافل وكرامة بالإضافة إلى وجود حضانتين حكوميتين ومركز تأهيل وورش ومخازن لتخدم الإدارة بالكامل.