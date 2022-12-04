وزيرة التضامن الاجتماعي: 4.5 مليون طفل يستفيدون من «تكافل وكرامة»

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، إن هناك 15 ألف متطوع من طلاب الجامعات مشتركين في بيوت التطوع التي جرى إنشاؤها في العديد من الجامعات، لتقديم كل خدمات الوزراة، مضيفة أن المستقبل مرتبط بالعمل والإرادة والتحدي.

وأضافت أنّ قوة الدول يتمثل في الشباب بمختلف فئاتهم، وهم أمل النهضة وتحقيقها، مشيرة إلى أنّ قضية الإعاقة قضية شاملة ونسعى لدمج كامل لقضاياهم وتلبية احتياجاتهم بمختلف الفئات وفقا لقوانين وقواعد، مشيرة إلى أنّ مصر في إطار تبنيها قضية حقوق الإنسان حققت مبدأ تكافو الفرص لجميع فئات المجتمع في التعليم لجميع طلابها، مضيفًا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنبى سياسية تكافؤ الفرص.

وأضافت، أنّ الوزراة في إطار رعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة، قامت بعمل عدد من اتفاقيات التعاون من أجل وضع هذه الفئات على رأس أولويات الاهتمام والرعاية، مضيفا أنّه جرى تخصيص مبلغ لدعم حضانات الطفولة المبكرة من عام إلى 4 سنوات من خلال تغيير المناهج وتطويرها، مضيفة أنّ برنامج تكافل وكرامة يدعم أكثر من 4.5 مليون طالب بمختلف الفئات، مشيرة إلى أنّ الوزارة تدعم أكثر من 200 ألف امرأة أمية في إطار تنفيذ مبادرة لا أمية.