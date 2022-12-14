انقطاع مياه الشرب عن المنطقة الصناعية بالمنيا يومي الخميس والجمعة

أعلن جهاز المنطقة الصناعية بالمنيا، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن المنطقة خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، تنفيذًا لأعمال رفع كفاءة محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة، وطالب جهاز المنطقة الصناعية، في بيان له، أصحاب المصانع الكائنة بالمنطقة بتوفير احتياجاتهم من المياه، لانقطاعها طوال فترة تنفيذ الأعمال.

تنفيذ محطة الخط الثالث للقطار الكهربائي

علي جانب أخر، أكد محافظ المنيا تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع القومي العملاق، لتنفيذ محطة الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، الذي سيمثل نقلة حضارية كبرى، ويجري تنفيذه بتوجيهات من القيادة السياسية، ليصبح أحد أهم شرايين التنمية لخدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة ودفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.

القطار السريع سيمر بـ6 محطات بالمنيا

واستمع المحافظ، خلال لقائه بوفد من الهيئة القومية للإنفاق، لوصف مفصل لأعمال المشروع من حيث التصميم والإنشاء، حيث أنه سيربط الخط الأزرق الذي سيمر بـ6 محطات بمحافظة المنيا بين مدينتي الفيوم وأبو سمبل بطول 1100 كم بزمام 35 محطة.

كما استعرض الوفد مراحل وأنشطة المشروع التي تشمل التصميم وتطوير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ومراحل البناء والتكليف والتشغيل والصيانة، بالإضافة لمناقشة الآثار البيئية والاجتماعية المتوقعة.