ندوة عن «الفيروس المخلوي» في المنيا.. آداب العطس من أهم أساليب الوقاية

نظمت إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام لمحافظة المنيا بالتعاون مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان «الفيروس المخلوي التنفسي RSV»، وذلك بمركز خدمات المرأة والطفل بمدينة المنيا الجديدة.

الهدف تثقيف أهالي المحافظة

تأتي الندوة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بعقد الندوات التثقيفية الميدانية لتناول مختلف الموضوعات والقضايا الصحية الهادفة لرفع الوعي لدى المواطنين وتوضيح كيفية التعامل معها.

الفيروس المخلوي يصيب الجهاز التنفسي

وأوضحت الدكتورة الشيماء علي، أن الفيروس التنفسي المخلوي أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي والحويصلات الهوائية ويصيب جميع الأعمار، ولكنه في العادة يستهدف الأطفال تحت سن سنتين وكبار السن فوق 65 عام وأصحاب أمراض القلب والرئة المزمن.

أساليب الوقاية كآداب العطس والسعال

وأضافت أن فترة الإصابة قد تمتد لأسبوعين، مشيرة إلي انه يجب استخدام أساليب الوقاية كآداب العطس والسعال وغسل الأيدي وتطهير الأسطح والتهوية الجيدة والابتعاد عن أماكن التجمعات خاصة بالمدارس والحضانات.

وخلال اللقاء تم عرض الخدمات المقدمة من قبل الدولة للمواطنين بالمجان وتوضيح الخط الساخن الخاص بالمجلس القومي للمرأة 15115 والخط الساخن لنجدة الطفل 16000.