الأمن العام يشن حملة موسعة على تجار السلاح جنوب المنيا 

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة قطاع الجنوب بمحافظة المنيا أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (5) قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف – طبنجة – 3 بنادق - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الخزائن ) بحوزة (3متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (6متهمين " لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (10) أشخاص فى (10) قضايا متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات.