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الأمن العام يشن حملة موسعة على تجار السلاح جنوب المنيا 

كتب:

محمد بركات
11:55 ص | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
ضبط المتهمين - تعبيرية

ضبط المتهمين - تعبيرية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة قطاع الجنوب بمحافظة المنيا  أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (5) قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف – طبنجة – 3 بنادق - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الخزائن ) بحوزة (3متهمين  "لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (6متهمين " لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (10) أشخاص فى (10) قضايا متنوعة . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات.

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بقلم محمد بركات