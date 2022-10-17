«القومية للأنفاق»: افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أبريل المقبل

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، عن أنه سيتم تشغيل الـ4 محطات الجديدة بالخط الثالث للمترو «ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات - ناصر»، بشكل رسمي أمام الركاب تزامنا مع بدء فعاليات مؤتمر المناخ الشهر المقبل، مشيرا إلى أنّ هذه المحطات تعمل تجريبيا أمام الركاب منذ 5 أكتوبر الماضي، موضحا أنه جارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة 3B، والتي تشمل 6 محطات جديدة ومنها «إمبابة - الطريق الدائري»؛ لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

الخط الثالث للمترو نفذ بمواصفات عالمية

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، نفذ بمواصفات عاليمة، كما أنه يقدم خدمات أوروبية لجميع مرتادي من الركاب، لافتا إلى أنّه سيتم أفتتاح 6 محطات جديدة أمام الركاب في منتصف شهر أبريل المقبل، موضحًا أنّ جميع القطارات العاملة بالخط الثالث حديثة ومكيفة وتقدم خدمات متميزة للجمهور.

الخط الثالث للمترو سيقل مليون و500 ألف راكب يوميا

وأوضح المصدر، أنّ الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، سيقل مليون و500 ألف راكب يوميًا عقب استكماله وانتهاء جميع مراحله، مؤكدا أنه جارٍ العمل على مدار الساعة في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة 3B، والذي يمتد بطول 6.6 كيلومتر، من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج، ويشتمل على 6 محطات منها محطة نفقية ( السودان) وعدد4 محطات علوية «إمبابة - البوهي القومية العربية – محطة الطريق الدائري والتي سيتم ربطها مع مشروع الأتوبيس الترددي BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمه بينهما»، ومحطة سطحية «المحطة النهائية عند محور روض الفرج»، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الخط الثالث للمترو يشمل 38 محطة

وأكد المصدر، إنه عقب إنتهاء تنفيذ جميع مراحل الخط الثالث للمترو سيصبح 38 محطة، مشيرا إلى أن الخط الثالث (العتبة - عدلي منصور)، يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، موضحا أن مشروعات مترو الأنفاق تعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبري.