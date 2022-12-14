حبس المتهم بالاتجار في المخدرات بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق في القاهرة بحبس أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه؛ لتحقيق مكاسب مادية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبطه وبحوزة كمية من المواد المخدرة.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم وإرسالها الى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعن التفاصيل، كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة فى منطقة المرج بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، 1000 قرص تامول مخدر – سلاح أبيض (مطواة) – مقص - مبلغ مالي - هاتف محمول».

وضُبط المتهم واقتيد إلى قسم الشرطة، واعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته، بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بعقوبة الاتجار في المواد المخدرة، أوضح أيمن محفوظ المحامي بالنقض خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على «يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».