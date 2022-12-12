 مصرع عنصر إجرامي وإصابة زوجته في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه في 12 قضية متنوعة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين «مخدرات – شروع في قتل»، يتزعم تشكيلا عصابيا مكونا من زوجته وشخصين؛ أحدهما شقيق الزوجة تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، مُتخذين من منزل ملحق به مزرعة ماشية كائنة بنطاق محافظة الدقهلية مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

إطلاق أعيرة نارية تجاه القوات

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، ما أسفر عن مصرع العنصر الإجرامي شديد الخطورة وإصابة زوجته بطلق ناري، وتم ضبط المتهمين الآخرين.

5 كيلوجرامات حشيش

وعُثر بحوزتهما على 5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون، وبندقية آلية، و3 خزائن وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالي و3 قطع أسلحة بيضاء وأدوات تغليف وتقطيع و4 هواتف محمولة.