ضبط 11 تاجر مخدرات في حملة أمنية موسعة بالمعصرة

شنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، حملات على الخارجين عن القانون وحائزي المخدرات بقيادة المقدم محمد مجدي رئيس المباحث، وأسفرت الحملة عن ضبط 11 شخصا بحوزتهم مخدرات، وجرى اقتيادهم إلى قسم الشرطة.

حملة أمنية

التفاصيل بدأت عندما خرج ضباط مباحث القسم، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وضبط الخارجين عن القانون، وتم ضبط كل من :«مدحت.س.ع» و«مصطفى.ر.ع» و«محمود.أ.م» و«أحمد.إ.أ» و«عمر.ع.ع» و«سيد.ع.ع» و«محمود.أ.ر» و«محمد.ل.ط» و«محمود.ن.ع» و«مصطفى.ن.م» و«عبد الله.ح.ص» بحوزتهم مخدرات بقصد الإتجار، بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المخدرات بقصد الإتجار وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عنها.

العقوبة القانونية

وبحسب المحامي والخبير القانوني محمد حسن لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.