الجامعات تحتفل بيوم اللغة العربية.. عقد ندوات واستضافة كبار الكتاب

تحتفل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية باليوم العالمي للغة العربية والمقرر في 20 ديسمبر المقبل، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الاحتفالات ستضم عددا من الندوات التوعوية والدورات الخاصة باللغة العربية من خلال استضافة كبرى الكتاب والمفكرين، بجانب تعديل عددا من القواعد واللوائح والضوابط الخاصة بقواعد الدراسة والامتحانات المحفزة لدراسة اللغة العربية.

استضافة الكتاب والمؤلفين والأدباء والمثقفين

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ستقوم بتنظيم عدد من الورش التدريبية من خلال استضافة الكتاب والمؤلفين والأدباء والمثقفين للتوعية باللغة وأهميتها.

وأشار الدكتور أحمد بلبوله، عميد كلية دار العلوم بالقاهرة في تصريح لـ «الوطن»، أن الكلية بالتنسيق مع دار الكتب والوثائق ستنظم الأسبوع المقبل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وسيحاضر فيها الدكتور مصطفى الفقي للحديث عن اللغة العربية في الأمم المتحدة وستخصص حلقة أيضا عن اللغة العربية والإعلام وجلسة عن اللغة العربية والدراما بمشاركة عدد من الأدباء والروائيين.

بتعديل نظم الامتحانات النهائية بدار علوم القاهرة

وأضاف، أنه في إطار الاهتمام باللغة العربية، قامت الكلية بتعديل نظم الامتحانات النهائية المخصصة للطلاب، وهو ما يتعلق بإضافة عدد من الأسئلة المقالية لتدريب الطلاب، وإصلاح منظومة التعليم في الكلية، خاصة بعد شيوع امتحانات البابل شيت في درا العلوم رغم أنه يؤدي إلى إضعاف مهارات الطلاب في الكتابة، ما يستوجب ضرورة خلق وسيلة لقياس مهارات الطالب في الكتابة.