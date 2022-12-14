139 بحثا في مؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربية برعاية «هندسة كفر الشيخ»

يواصل مؤتمر الشرق الأوسط الدولي الثالث والعشرون لنظم القوى الكهربية، أعماله لليوم الثاني اليوم الأربعاء، والذي تُنظمه كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إذ يناقش 139 بحثا علميا مشاركا.

ياتي ذلك في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

رئيس جامعة كفر الشيخ: التعليم العالي والبحث العلمي شهدا تطورًا ملحوظًا

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر لكل من شارك في إعداد وإنجاح المؤتمر، لافتاً إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يحظى باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالى والبحث العلمي التي شهدت تطورًا ملحوظًا في نشر ثقافة العلوم والابتكار.

وأكد «دسوقي»، حرص إدارة الجامعة، على تأهيل خريجيها لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي من خلال تحديث برامج الدراسة بما يتواكب مع التطورات العالمية لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون جامعة بحثية تهتم بالبحث العلمي وليس مجرد جامعة مانحة للشهادات الدراسية.

المؤتمر يناقش 139 بحثا علميا مشاركا

ومن جانبه، أفاد الدكتور عبدالفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يناقش 139 بحثا علميا مشاركا، من خلال 35 جلسة علمية و6 محاضرات عامة، فضلاً عن تنظيم معرض كبير لرعاة المؤتمر.

تسليط الضوء على أحدث التقنيات في هندسة القوى الكهربية

وأوضح «هليل»، أن للمؤتمر أهمية كبيرة كونه يلقي الضوء على أحدث البحوث والدراسات والتقنيات، في مجال هندسة القوى الكهربية والطاقة الجديدة والمتجددة، ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

ولفت إلى أن المؤتمر يعتبر عرضاً دولياً ممتازاً لنشر نتائج البحوث الأصلية، والأفكار الجديدة، وخبرات التطوير العملية التي تركز على كل من الجانب النظري والعملي للأكاديميين والباحثين والمهندسين والمتخصصين في الصناعة.