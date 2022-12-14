«زيلينسكي»: توفير مولدات الكهرباء لأوكرانيا لا يقل أهمية عن المدرعات

سلط مقال لصحيفة «جارديان»، البريطانية الضوء على تصريحات الرئيس الأوكراني «زيلينسكي»، التي ناشد فيها الدول الغربية لتقديم مساعدات عاجلة لبلاده لتعويض الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الروسي المكثف والذي استهدف البنية التحتية للطاقة في بلاده على مدار الأسابيع الماضية ما تسبب في تعطل 50% من منشآت الطاقة.

مولدات الكهرباء أصبحت ذات أهمية قصوى

وأشار المقال، الذي كتبه الصحفي «باتريك وينتور»، إلى الكلمة التي وجهها الرئيس الأوكراني عبر تقنية الفيديو لمؤتمر للمانحين في باريس أمس، والتي أكد فيها أن توفير مولدات الكهرباء لبلاده لا يقل أهمية عن توفير العتاد العسكري والمدرعات.

وأضاف الرئيس الأوكراني، وفقا لكاتب المقال، أن مولدات الكهرباء أصبحت ذات أهمية قصوى في ظل أزمة الطاقة الطاحنة التي تتعرض لها البلاد خاصة مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة إلى حد التجمد.

ويضيف الكاتب أن مؤتمر المانحين يهدف إلى تنسيق الجهود الدولية لتقديم المساعدات العاجلة لأوكرانيا على مدار الأربعة أشهر المقبلة من أجل تجاوز أزمة الطاقة التي تتعرض لها بسبب القصف الصاروخي الروسي المكثف والذي استمر ما يقالرب شهرين مستهدفًا منشآت الطاقة في جميع أرجاء البلاد.

معظم محطات الطاقة في جميع أرجاء أوكرانيا تعرضت للتدمير

وأشار الكاتب إلى أن الدول المانحة تعهدت خلال المؤتمر بتقديم مليار دولار على شكل مساعدات إنسانية لأوكرانيا لكي تتمكن من مواجهة برد الشتاء القارس خلال الأشهر المقبلة، موضحًا أن الرئيس الأوكراني أكد في كلمته أن بلاده بحاجة إلى دعم إضافي يصل إلى 1.5 مليار دولار لإصلاح شبكة الطاقة القومية، وأوضح زيلينسكي في الوقت نفسه أن معظم محطات الطاقة في جميع أرجاء البلاد تعرضت للتدمير خلال القصف الصاروخي الروسي.

وأضاف أن خبراء الطاقة في بلاده يضطرون يوميًا إلى قطع التيار الكهربي عن الملايين بسبب عمليات الإصلاح، موضحًا أن ما يقرب من 12 مليون من السكان في الوقت الراهن لا تتوافر لديهم الكهرباء.

كما تطرق المقال إلى تصريحات أحد خبراء الاتحاد الأوروبي لشؤن الهجرة التي يؤكد فيها أن أعداد الأوكرانيين النازحين عن أراضيهم بسبب نقص الخدمات الأساسية في تزايد وأن معظم هؤلاء النازحين يتوجه إلى بولندا.

ويشير الكاتب في ختام المقال إلى كلمة «أولينا زيلينسكا»، زوجة الرئيس الأوكراني التي شاركت في مؤتمر المانحين في باريس وناشدت المجتمع الدولي تقديم الدعم العاجل لبلادها التي تتعرض لقصف روسي مكثف منذ عدة أسابيع، موضحة أن القوات الروسية أطلقت ما يقرب من 50,000 صاروخاً على بلادها مما أدى إلى تدمير منشآت حيوية عديدة في البلاد.