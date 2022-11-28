الرئيس الأوكراني: روسيا ستشن هجمات صاروخية جديدة في الأسبوع الجاري

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن الأسبوع الجاري قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن القوات الروسية ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة.

ونبه زيلينسكي، في كلمة مصورة، قوات الدفاع الأوكراني ومواطني بلاده إلى ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيبوز» الإخبارية.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الصيني، «وانج يي» في لقائه بالسفير الروسي لدى بلاده إيجور مورجولوف، أن بكين وموسكو لا تعترفان بسياسة القوة الغاشمة، وبالهيمنة أحادية القطب.

الصين وروسيا تدعمان نظام العلاقات الدولية التي تشكل الأمم المتحدة جوهرها

وأضاف «يي»، أن البلدين يعملان معا على تعزيز عالم متعدد الأقطاب، وتدعمان معا بإصرار نظام العلاقات الدولية، التي تشكل الأمم المتحدة جوهرها، والنظام العالمي القائم على القانون الدولي.

وفي «البرلمان الأوروبي»، أرسل 17 نائبا من الأعضاء، رسالة إلى رئيسة «المفوضية» أورسولا فون دير لاين، للمطالبة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، واتهم النواب الأوروبيون، الجزائر بتمويل «موسكو» من خلال شراء معدات عسكرية، على حد قولهم.

في النرويج، قال وزير الدفاع، بيورن جرام، إنه لا يرى أي تهديد عسكري روسي مباشر لـ«أوسلو»، مشيرا إلى أن التفاعل بين بلاده وموسكو تغير.

وزير الدفاع النرويجي: زيادة إنفاقنا الدفاعي على خلفية أزمة أوكرانيا

وأشار جرام، في مقابلة مع صحيفة ألمانية إلى أنه على خلفية الأزمة الأوكرانية، زادت «أوسلو»، من إنفاقها الدفاعي، كما لفت المسؤول النرويجي، إلى الحفاظ على بعض الاتصالات والتعاون في مجال صيد الأسماك والإنقاذ البحري بين البلدين.

وأوضح جرام، أن 3 موانئ فقط في النرويج مفتوحة الآن لقوارب الصيد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.