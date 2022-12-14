مصر تحفظ تراث العالم.. إعادة 176 عملة أثرية إلى الصين والسعودية والعراق

حدث أثري مهم بعثت مصر من خلاله رسالة مهمة، وهي أنها لا تحافظ على تراثها وأثارها وحضارتها فقط، وإنما تحافظ على تراث وآثار الدول الأخرى.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبوزيد، تقريرا تلفزيونيا، جاء فيه، أن مصر نجحت في تسليم 176 عملة أثرية لـ4 دول هي الصين والأردن والسعودية والعراق، والتي نجحت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية في ضبطها من المنافذ قبل تهريبها إلى الخارج.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تنجح خلالها الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية في ضبط أثار تخص دولة أخرى قبل تهريبها، حيث قامت مصر على مدار السنوات السابقة بضبط العديد من القطع الأثرية التي تنتمي إلى بعض الدول العربية والأجنبية وذلك تطبيقا لاتفاقية اليونسكو التي أقرها المؤتمر العام للأمم المتحدة في باريس عام 1970م والتي انضمت إليها مصر عام 1972 وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 114 لعام 1973م.

وكذلك تطبيقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول، منها الأردن والسعودية والصين وبيرو والإكوادور وإيطاليا وجواتيمالا والولايات المتحدة الأمريكية.