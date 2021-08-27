جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك طرود البريد، بالتنسيق مع وحدة البحث الجنائي بقرية البضائع من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية بالمخالفه للقرار الجمهوري 114 لسنه 1973، والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك الطرود البريديه بالقاهره تضبط تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية

و أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بجمرك بريد فيدكس اشتبه محمد صبيح مأمور الجمرك في أحد الطرود البريدية مشمول البوليصة رقم 774538505562 الواردة من فرنسا.

ضبط 4 عملات وسندات بنكيه ورقية قديمة بفئات مختلفة

وبالعرض على جون جميل مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من عبد التواب سعد رئيس الوردية، و مصطفى أمين مأمور الحركة وعمرو صادق مدير إدارة الأمن الجمركي لفتح الطرد وجرده، فتبين وجود 4 عملات وسندات بنكية ورقية قديمة بفئات مختلفة.

وبالعرض على وحدة الآثار بقرية البضائع بمطار القاهرة، أفادت بأن 3 من العملات الورقية هي سندات بنكية ترجع لعصر الملك فاروق الأول وتخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنه 1973، والذي ينص على منع تداول المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعى طبقًا لاتفاقية اليونسيكو والاتفاقيات الثنائية بين الدول في 2010 ويجرى مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

العملات المضبوطة تعود لعصر الملك فاروق

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 8 لسنة 2021 بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، إذ تطبق الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران وكافة شركات الطيران بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللآزمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».