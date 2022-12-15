في نقاط.. أهداف مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين

مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، يهدف لإنشاء مزار روحاني بالمدينة، وهي منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم؛ إذ تجلى الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام، وهو أحد المشاريع التطويرية التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بعدد من المدن والمحافظات؛ لتطويرها بما يناسب الطابع الرئيسي لكل محافظة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أهداف مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين

- يقع مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام في محيط جبلي موسى وسانت كاترين.

- المعايير البيئية هي الحاكمة في تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

- استخدام خامات من البيئة المحيطة (حجر كاترين)، وألوان المباني متوافقة مع الطبيعة الجبلية المحيطة.

- مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو.

- التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين.

- إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.

- مدينة سانت كاترين، تمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية.

- توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار.

- ربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

14 مشروعا في أعمال التطوير

- تشمل أعمال تطوير موقع «التجلى الأعظم»، 14 مشروعا، كالتالي: إنشاء مركز الزوار الجديد - إنشاء ساحة السلام - إنشاء النزل البيئي الجديد «الامتداد» - إنشاء الفندق الجبلي - تطوير النزل البيئي مصر سيناء - إنشاء المجمع الإداري الجديد - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة - تطوير المنطقة السياحية - تطوير وادي الدير - مشروع درء أخطار السيول - إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين - تطوير منطقة إسكان البدو - تطوير مركز البلدة التراثية - إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالإسباعية».