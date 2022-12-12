الإسكان تستعد لطرح أراض جديدة للمصريين بالخارج في 6 مدن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى الإعداد لطرح قطع أراضي سكنية جديدة قريبا، بمشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج، في أماكن مميزة بـ6 مدن جديدة، هي: «القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - دمياط الجديدة - بدر - العبور - العبور الجديدة».

تجهيز موقع إلكتروني لحجز الأراضي

وأشار إلى أنه يتم حالياً تجهيز الموقع الإلكترونى للمشروع، ليتضمن تلك الأراضى، وسيتم لاحقا الإعلان عن موعد الحجز واستقبال التحويلات، تلبية لرغبات المصريين بالخارج، بإتاحة الفرصة لهم للحصول على مسكنهم الخاص، واستيعاب التحويلات الواردة.

حجز أراضي بنشاط مختلط

أشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم حاليا، استقبال التحويلات لحجز قطع أراض بنشاط مختلط/ خدمى، بمشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج، بمدن «القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – بدر – الشروق – السادات»، حيث بدأ الحجز يوم الأربعاء الموافق 30-11-2022، ويستمر حتى يوم الأربعاء 21 ديسمبر الجارى.

8 مراحل من «بيت الوطن» حتى الآن

وأوضح الوزير، أن مشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج، يهدف لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وقد حقق المشروع نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى مطلع عام 2012، وتم طرح 8 مراحل من المشروع حتى الآن، شملت الآلاف من قطع الأراضى السكنية للأفراد، وآلاف الوحدات السكنية، وقطع أراض بأنشطة خدمية متعددة.