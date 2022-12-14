بولندا: ارتفاع أعداد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 8 ملايين و382 ألف

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم، ارتفاع أعداد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 8 ملايين و382 ألف لاجئ منذ بداية الأزمة في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

19 ألفا و200 لاجئ غادروا إلى أوكرانيا

وأضافت الوكالة، حسبما ذكر راديو «بولندا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن نحو 18 ألفا و700 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس، فيما غادر نحو 19 ألفا و200 لاجئ إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 6.55 مليون شخص.

ومررت بولندا في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.