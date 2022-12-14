رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

المستشار الألماني: مستمرون في دعم أوكرانيا ومحاولات تقويض قيمنا ستفشل

كتب:

أ ش أ
11:40 ص | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
المستشار الألماني أولاف شولتز

المستشار الألماني أولاف شولتز

قال المستشار الألماني «أولاف شولتز»، إن الاتحاد الأوروبي متحد في دعمه لأوكرانيا، وأضاف شولتز، في كلمة له أمام البرلمان الألماني نقلت قناة «سكاي نيوز» البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية مقتطفات منها، أن محاولات تقويض قيم الكتلة من خلال منع إجراءات السياسة الخارجية ستفشل.

وأضاف «شولتز»: «أي شخص يعتقد أن في إمكانه تقويض قيم الاتحاد الأوروبي التي التزمت بها جميع الدول الأعضاء، من خلال عرقلة سياساتها الخارجية والأمنية، سيفشل في تلك المحاولة».

اقرأ المزيد:

المستشار الألماني يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة

المستشار الألماني: علينا الاستعداد لحدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية

المستشار الألماني يستقبل رئيس قبرص ورئيسة وزراء فرنسا الأسبوع المقبل

المستشار الألماني: نطمح لإنتاج 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في 2030
بقلم أ ش أ