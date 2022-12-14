المستشار الألماني: مستمرون في دعم أوكرانيا ومحاولات تقويض قيمنا ستفشل

قال المستشار الألماني «أولاف شولتز»، إن الاتحاد الأوروبي متحد في دعمه لأوكرانيا، وأضاف شولتز، في كلمة له أمام البرلمان الألماني نقلت قناة «سكاي نيوز» البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية مقتطفات منها، أن محاولات تقويض قيم الكتلة من خلال منع إجراءات السياسة الخارجية ستفشل.

وأضاف «شولتز»: «أي شخص يعتقد أن في إمكانه تقويض قيم الاتحاد الأوروبي التي التزمت بها جميع الدول الأعضاء، من خلال عرقلة سياساتها الخارجية والأمنية، سيفشل في تلك المحاولة».