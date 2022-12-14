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خبير عسكري لـ قناة القاهرة الإخبارية عن نظام الباتريوت: سيثبت قدرته في أوكرانيا

كتب:

أحمد حامد دياب
07:15 ص | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
الدكتور ريتشارد وايتز

الدكتور ريتشارد وايتز

علَّق الدكتور ريتشارد وايتز الخبير العسكري بموسسة ويكي ستراد، على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إمداد أوكرانيا بنظام باتريوت، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ترى أن الضربات الجوية الروسية لأوكرانيا تدمر محطات الطاقة وغيرها من الأهداف المدنية.

تحسين قدرات المؤسسات الدفاعية الأوكرانية

وأوضح وايتز، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع استديو فضائية «القاهرة الإخبارية» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستورد أسلحة أفضل لأوكرانيا، منها تسليح الدفاع الجوي والذي سيعمل على تحسين قدرات المؤسسات الدفاعية الأوكرانية ودعم أوكرانيا لمواجهة التحديات الروسية.

نظام الباتريوت قوي وفعال ومتطور بشكل فائق

وتحدث الخبير العسكري عن نظام الباتريوت، مشيرًا إلى أنه نظام قوي وفعال جدًا ومتطور بشكل فائق، وسيثبت قدرته على توفير الدفاع الجوي والمنافسة في غرب أوكرانيا للدفاع ضد الطائرات الروسية والضربات الجوية الروسية ويخفض من مداها.

وأشار إلى أنه أصبح من العسير أمام الأوكرانيين العمل في ميدان المعركة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها عدد محدود من هذه الأنظمة وضرب مثلًا بعدد من الدول التي تحتاج لشراء هذه الأنظمة.

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بقلم أحمد حامد دياب