أوكرانيا تحذر من هجوم روسي كبير مطلع العام المقبل

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، إن روسيا تدرس شن هجوم كبير ضد أوكرانيا بحلول نهاية يناير أو في فبراير المقبل.

القوات الروسية تنقل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

وأوضح «كوليبا»، في تصريحات نقلتها صحيفة «الجارديان»:«من المحتمل بحلول نهاية يناير أو بداية فبراير، سيكون لدى الجيش الروسي القدرة على شن هجوم كبير، وهام، وبطبيعة الحال في أوكرانيا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث ذلك».

وبحسب «كوليبا»، فإن روسيا لا تزال تراهن على اختراق الخطوط الدفاعية الأوكرانية، والتقدم أكثر في البلاد، ودلل على ذلك بعمليات التجنيد التي أعلنت القوات الروسية عنها، ونقل أسلحة ثقيلة إلى كييف.

وبحسب الصحيفة البريطانية: «عقب موجات من الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية الحيوية، كان القلق المباشر لأوكرانيا هو إعادة الكهرباء إلى البلاد بأكملها، حيث اتهمت الحكومة الأوكرانية، القوات الروسية بتنفيذ تلك الهجمات، بهدف تدمير نظام الطاقة الأوكراني وترك ملايين الأشخاص دون كهرباء ومياه وتدفئة وسط درجات حرارة منخفضة».

البرلمان الأوكراني يقر قانون الأقليات القومية

من جهة أخرى، اعتمد البرلمان الأوكراني قانونا بشأن «الأقليات القومية»، وهو ما كان مطلبا رئيسيا لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت بإجمالي 324 عضوًا في البرلمان لصالح إلغاء مشروع قانون قديم واعتماد القانون الجديد، وفقًا لما قاله النائب الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك على قناة «تليجرام».

وتم إعداد مشروع القانون من أجل «تحسين حماية حقوق الأقليات القومية»، بما في ذلك الحق في تحديد الهوية الذاتية، واستخدام لغات الأقليات القومية، والتعليم، والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال أولكسندر كورنيينكو، النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني، إنه صوت لصالح جميع القوانين الضرورية التي تمهد الطريق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.