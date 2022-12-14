رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تضبط 4 أشخاص بالمطار قبل تهريبهم مبالغ مالية

كتب:

محمد بركات
12:09 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط عدد 4 قضايا على النحو التالى:

ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (400 ألف ريال سعودى) كانت مخبأة داخل حقيبته ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (128 ألف جنيه مصرى) كانت مخبأة داخل حقيبته ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) لحيازته (100 ألف كرونة سويدى- 25 ألف ريال سعودى- 5 آلاف جنيه مصرى- 2,055 ألف درهم إماراتى- 500 دينار أردنى) كانت مخبأة داخل حقيبته وملابسه، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (581 ألف جنيه مصرى) كانت مخبأة داخل حقيبته ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ المزيد:

ضبط 190 طن أرز شعير بـ3 مخازن قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

ضبط 1827 قضية تموينية متنوعة في حملات مكبرة على الأسواق خلال 24 ساعة

ضبط شخص متهم بالنصب على 6 مواطنين في 2 مليون جنيه بسوهاج

ضبط ربة منزل لاستيلائها على مبالغ مالية من «فيزا كارد» بعد إقناع صاحبتها بمساعدتها

ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملة أمنية في يوم واحد
بقلم محمد بركات