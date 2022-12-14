«الداخلية» تضبط 4 أشخاص بالمطار قبل تهريبهم مبالغ مالية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط عدد 4 قضايا على النحو التالى:

ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (400 ألف ريال سعودى) كانت مخبأة داخل حقيبته ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (128 ألف جنيه مصرى) كانت مخبأة داخل حقيبته ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) لحيازته (100 ألف كرونة سويدى- 25 ألف ريال سعودى- 5 آلاف جنيه مصرى- 2,055 ألف درهم إماراتى- 500 دينار أردنى) كانت مخبأة داخل حقيبته وملابسه، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (581 ألف جنيه مصرى) كانت مخبأة داخل حقيبته ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.