ضبط ربة منزل لاستيلائها على مبالغ مالية من «فيزا كارد» بعد إقناع صاحبتها بمساعدتها

كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بدائرة القسم أمام إحدى ماكينات الصرف الآلى، قامت إحدى السيدات بمحاولة مساعدتها فى عملية الصرف، وتحصلت منها على الرقم السرى الخاص "بالفيزا كارد" ثم قامت بإعادتها إليها مرة أخرى، وزعمت بأنها غير صالحة ولا يوجد رصيد بالحساب الخاص بها، وعقب ذلك إكتشفت قيام سالفة الذكر بإستبدالها وسرقة مبلغ مالى منها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة وفحص كاميرات المراقبة أمكن رصد المتهمة حال إستقلالها مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبحوزتها الفيزا الخاصة بالمجنى عليها وكذا عدد (8) "فيزا كارد" بأسماء أشخاص آخرين ومبلغ مالى ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقرت بمزاولتها نشاطاً فردياً تخصص فى التحايل على المواطنين وخاصةً كبار السن بدعوى مساعدتهم والإستيلاء على الفيزا كارد خاصتهم وإستبدالها بأخرى غير صالحة ، وإستخدامها فيما بعد وسرقة المبالغ المالية من حساباتهم وأضافت بأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى وعدد "8" فيزا كارد المضبوطين بحوزتها من متحصلات وقائع أخرى.

بإستدعاء المجنى عليها ، تعرفت على المتهمة وإتهمتها بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.