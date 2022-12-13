ضبط 1827 قضية تموينية متنوعة في حملات مكبرة على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1827) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (59) قضية حجب، وضبط (5) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، و(470) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، وضبط (926) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (28) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط (قائد سيارة – حال سيره بمحافظة الفيوم)، محملة بكمية قدرها (20 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته كمية قدرها (16,400 طن "دقيق أبيض") معبأ داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

حجب سلع غذائية

ضبط (قائد سيارة حال سيرها - بمحافظة دمياط) محملة بكمية قدرها (8 طن أرز أبيض ) قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، ضبط (المدير المسئول عن شركة نقل مواد بترولية - بمحافظة الإسكندرية) لتصرفه فى كمية قدرها (111000 لتر مواد بترولية "سولار") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وضبط (قائد سيارة حال سيرها - بمحافظة دمياط) محملة بكمية قدرها (8 طن أرز أبيض ) قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، وضبط (مالك سرجة لتعبئة زيت الطعام - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (675 كيلو جرام أرز أبيض – 5 طن "عسل أسود – خل طعام – طحينة") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (30 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة المنوفية)، وبحوزته كمية قدرها (10 طن أسمنت) بدون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مخالفات التلاعب والتهريب

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (56) قضية، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (28,135 طن "أعشاب عطارة – حليب بودرة – سكر بودرة – ستريك أسيد) معبأة داخل عبوات بدون فواتير "مجهولة المصدر"، وعدم توافر الشروط الصحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (46) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (16269عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.