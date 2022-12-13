ضبط 190 طن أرز شعير بـ3 مخازن قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

تمكنت حملة تموينية في محافظة الدقهلية، اليوم، من ضبط 190 طن أرز شعير في 3 مخازن قبل بيعها في السوق السوداء.

وتشكلت الحملة ناحية مركزي المنصورة والسنبلاوين، برئاسة سامي إبراهيم من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين الدقهلية، وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك بالدقهلية والقوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.

ضبط 3 مخازن أرز شعير في الدقهلية

وبحسب بيان مديرية التموين بالدقهلية، أسفرت الحملات عن ضبط 3 مخازن وسيارة لحيازتها وتجميعها 190 طن أرز شعير مخبأة دون تصريح من الجهات المختصة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار أعمال الرقابة والتفتيش للتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

توريد 90 ألف طن أرز شعير لمخازن الدقهلية

ومن جهة أخرى، قال المهندس شريف صليب مسؤول منظومة توريد القمح والأرز بالدقهلية، إن إجمالي الكميات الموردة من الأرز الشعير إنتاج موسم 2022 إلى جهات التسويق الرسمية والتابعة لمديرية تموين الدقهلية بلغت 90 ألف و612 طنا منذ بداية التوريد.

وأضاف صليب لـ«الوطن» أن عمليات توريد الأرز الشعير 2022 تتم بانتظار إلى الجهات الرسمية «البنك الزراعي – الصوامع – المواقع الخاصة المعتمدة- مضارب الدقهلية – مضارب بلقاس»، وبلغت كميات الأرز الموردة رفيع الحبة 62 ألف 992 طنا، أما الأرز الشعير عريض الحبة فقد بلغت 27 ألف و619 طنا، مؤكد على استمرار فتح كافة مواقع التوريد حتى 15 يناير 2023 وفقا لقرار وزير التموين.