«الداخلية» تضبط محطة بث تليفزيوني لفك شفرة القنوات في البحيرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية بنطاق دائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة ، من خلال إستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر الشبكة ومحطة التقوية ومحل الدش وأمكن ضبط (مالك الشبكة ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة) .

وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (151 جهاز إلكترونى يستخدم فى "إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية – وحدة معالجة للتحكم فى الشبكة – مبلغ مالى) .. وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى .

ويشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية تقدم الخدمة لحوالى (15000) مشترك نظير مبلغ مالى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.