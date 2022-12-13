«الداخلية» تكشف ملابسات تضرر سيدة من تعدي أحد الأشخاص بالضرب عليها

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك»، متضمنا تضرر إحدى الفتيات من تعدي أحد الأشخاص عليها بالضرب، وإحداث إصابتها، لخلاف حول ركن سيارة بالقاهرة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو، تبين أنه بتاريخ 5 الجاري، حضر لقسم شرطة مدينة نصر أول «إحدى السيدات وأحد الأشخاص، مقيمان بدائرة القسم»، وأقرت الأولى بحدوث مشادة كلامية بينها وبين الأخير، بسبب إيقاف سيارته بشكل يعوقها عن استخراج سيارتها من موقف الانتظار أسفل العقار محل سكنهما، وتم الصلح والتراضي فيما بينهما، ورغبا في عدم الاستمرار في الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

إخلاء سبيل المتهم

وبتاريخ 11 الجاري، حضرت الشاكية للنيابة العامة، وعدلت عن أقوالها، واتهمت الطرف الثاني بالسب والضرب، وإحداث إصابتها بالوجه بسبب الخلاف السابق ذكره، وبناءً على ذلك تم استدعاء المشكو في حقه.

وبمواجهته بما سبق، أقر بارتكاب الواقعة، معللاً قيامه بذلك لتعدى الشاكية عليه أولاً بالسب والشتم والضرب دون إصابات، وكسرها العمدي لمرآة سيارته، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه من ديوان القسم.