الداخلية: ضبط 2023 قضية تموينية متنوعة في حملات أمنية موسعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 2023 قضية تموينية متنوعة.

التحفظ على 4 أطنان أرز أبيض

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية ضبطت الحملات قضيتي بيع بأزيد من السعر للأرز الأبيض بمضبوطات بلغت 4 أطنان، وقضيتي حجب الأرز بمضبوطات بلغت 57 طن، و87 قضية حجب أرز شعير بمضبوطات 647 طن أرز شعير إلى جانب 11 قضية في مجال حجب السلع الإستراتيجية.

649 قضية بيع بأزيد من السعر

كما ضبطت الحملات 649 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، فضلا عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة شمال سيناء لتصرفه في 52 طن دقيق بلدي مدعم قام المذكور بالإتجار بها ببيعها في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، فضلا عن ضبط مالك مضرب أرز بمحافظة الدقهلية لحيازته 40 طن أرز أبيض معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت الحملات المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القاهرة لحيازته 3,1 طن مصنعات لحوم مجمدة بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.