ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية و1600 مخالفة مرورية في حملة لأمن المنافذ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

ضبط (3) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (1657) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام:

ضبط (40) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام :

تنفيذ (252) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات":

ضبط (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.