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ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية و1600 مخالفة مرورية في حملة لأمن المنافذ

كتب:

محمد بركات
11:56 ص | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

ضبط (3) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (1657) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام:

ضبط (40) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام :

تنفيذ (252) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات":

ضبط (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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