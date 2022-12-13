ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية و1600 مخالفة مرورية في حملة لأمن المنافذ
كتب:
محمد بركات
11:56 ص | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:
ضبط (3) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية:
ضبط (1657) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام:
ضبط (40) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام :
تنفيذ (252) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات":
ضبط (4) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.