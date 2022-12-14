مقتل عامل في قنا لخلافات مالية.. و«الداخلية» تضبط الجاني

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بقنا مصابا بعيارين ناريين .. وتحديد وضبط مرتكب الواقعةحيث تبين انه عامل واركب الجريمة بسبب خلافات مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) ، وبها عيارين ناريين وجرح قطعى بالجسم بإحدى القرى بدائرة المركز وبجواره سيارته الملاكى.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة قنا)عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة نظراً لوجود معاملات مالية بينهما وقيامه بمطالبة المجنى عليه بسداد مبلغ مالى مستحق له ورفض الأخير ذلك ، فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأودى بحياته، وإستولى على حافظة نقوده وبداخلها مبلغ مالى، كما أرشد عن السلاح النارى المستخدم ، وبعض المتعلقات الشخصية "للمجنى عليه" المستولى عليها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.