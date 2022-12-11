المشدد 3 سنوات علي متهمين بالشروع في قتل ربة منزل بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة بالسجن المشدد 3 سنوات على متهمين لشروعهم فى قتل سيدة فى شبين القناطر بالقليوبية.

صدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلى، ومحمد خطاب، ووكيل النيابة محمد فتحى عثمان، وأمين سر كمال جاويش.

إحالة المتهمين للجنايات

تضمن أمر الإحالة في القضية جنایات شبين القناطر والمقيدة كلي شمال بنها، أن المتهمين ، محمد علاء محمد عبد الكريم،هناء ابراهيم عبد الظاهر مصطفى،شرعا في قتل المجنى عليها نسمة سمير محمد علي عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحها بأنهما حال استقلالهما السيارة قيادة المتهم الأول وبتحريض من المتهمة الثانية، قام الأول بالاندفاع مسرعا بالسيارة قيادته صوب المجني عليها متعمدا الاصطدام بها ما أحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، قاصدين إزهاق روحها إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المجني عليها أنها حال مرافقتها للشاهدة الثانية والثالثة امام مسكنهما بمحل الواقعة وعلى إثر خلافات سابقة فيما بينهم اوالمتهمين فوجئت بالمتهم الأول قائدا سيارته مندفعا بها نحوها متعمدا الاصطدام بها بالسيارة قيادته وذلك بناءً على تحريض المتهمة الثانية له فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، وعزت قصدهما من ذلك قتلها.