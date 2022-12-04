رئيس الحكومة اللبنانية لقناة القاهرة الإخبارية: هناك فريق يعطل انتخاب رئيس جديد

قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنه لا يمكن أن يطلق اتهامات لأحد، بكونه الفريق المعطل لانتخاب رئيس للبلاد.

وأضاف «ميقاتي» في حواره ببرنامج «لقاء خاص»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك فريقا أسماه بـ«الفريق العاقل»، وهو الفريق الذي يريد نوعا من الإجماع حول تسمية الرئيس الجديد.

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه في الوقت نفسه هناك فريق آخر، يعطل العملية لأنه لا يريد سوى الرئيس الذي يشتهيه، مشيرا إلى أن هذا هو الفارق بين الفريقين.

وواصل حديثه، بأن كل الأسماء مطروحة ويمكن أن تكون كلها مرشح تسوية في النهاية، مشيرا إلى أن المهم لديه هو انتخاب رئيس.

وعن مواصفات الرئيس الذي يرغب، قال إنه أولا يجب أن يكون حكما بين اللبنانيين، وأن يكون حكيما، وأن يجمع اللبنانيين ولا يفرق، وأن يسهر على حسن تنفيذ الدستور.

وقال إنه لم يطرح أحد بعد اسم سليمان فرنجية ليكون رئيس جمهورية، حتى يكون رئيس تحد، لكن ذكر اسمه بشكل عام كشخصية سياسية وطنية، إلا أنه لم يطرح اسمه فريق معين ضد فريق آخر.

أضاف، أنه عندما سؤل عن رأيه في سليمان فرنجية، قال رأيه الشخصي فيه، لكن ما يهمه في الوقت الحالي هو انتخاب رئيس جمهورية مهما كان الاسم.

وتابع، أن الأصوات اللبنانية في المجلس النيابي مشرذمة، لذا فإن أي شخص يريد أن يصل عليه أن يطرح برنامجه ويقوم باتصالاته مع مختلف الكتل النيابية لإقناعها بانتخابه.