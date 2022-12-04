رئيس الحكومة اللبنانية لقناة القاهرة الإخبارية: لم يعد هناك احترام للمهل الدستورية

قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنه لسوء الحظ لم يعد هناك احترام للمُهل الدستورية، إذ كانت تقتضي أن يتم انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق، ولم تجرى الانتخابات.

تعطيل الانتخابات

وأضاف ميقاتي، خلال حواره ببرنامج لقاء خاص، مع الإعلامية إنجي القاضي، على قناة القاهرة الإخبارية: «هذه ليست المرة الأولى، إذ أنه منذ عام 2005، وكلما حل موعد انتخاب رئيس جمهورية يحدث تعطيل ما».

وواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: «التعطيل هو أساس العلة، وعلى مجلس النواب أن يعقد اجتماعات مستمرة ومفتوحة من أجل انتخاب رئيس جمهورية، لأنه لا تستقيم عمل مؤسسات إلا باكتمال شاغليها».

رئيس له ثقل

واستكمل: «يجب أن يكون الرئيس الجديد الذي ينتخبه مجلس النواب له ثقل، وليس ضروريا أن يكون هناك إجماع كامل، ولكن ضروري أن يشارك الجميع بميثاقية انعقاد الجلسة».