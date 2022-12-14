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وزير خارجية اليابان يعتزم زيارة الصين نهاية الشهر الجاري

كتب:

أ ش أ
12:47 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي

وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي

يعتوزم وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، زيارة الصين في نهاية الشهر الجاري، حسبما نقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن مصادر دبلوماسية، أشارت إلى أن الخطة تأتي على خلفية اتفاق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع الرئيس الصيني شي جين بينج، على الزيارة.

كان رئيس الوزراء الياباني والرئيس الصيني اتفقا خلال لقائهما على هامش قمة «آبيك»، في أول قمة مباشرة بينهما في العاصمة التايلاندية بانكوك، الشهر الماضي، على بذل جهود مشتركة لبناء علاقات ثنائية بناءة ومستقرة بين طوكيو وبكين.

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بقلم أ ش أ