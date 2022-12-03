رئيس الوزراء الياباني يتعهد بإدراج وجهات نظر النساء في صناعة السياسات

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، إنه سيدرج المزيد من وجهات نظر النساء في صنع السياسات للمساعدة في إثراء حياة جميع الناس في المجتمع الياباني.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كيشيدا، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، بأن ذلك يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، «لا تزال الفوارق الاجتماعية مشكلة»، معربا عن قلقه من زيادة العنف ضد المرأة في أعقاب جائحة فيروس كورونا والأزمة في أوكرانيا.

كيشيدا: أزمة عدم المساواة والعنف ضد المرأة تفاقمت

وتابع كيشيدا «من أجل تحقيق مجتمع يمكن فيه للجميع أن يعيشوا حياة نابضة بالحياة، من الضروري عكس وجهات نظر المرأة في السياسات والنظم»، وأشار إلى أن أزمة عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة قد تفاقمت في السنوات القليلة الماضية، موضحا أنها تشكل غالبية العاملين في مجال الرعاية الصحية والتمريض الأساسيين، الذين تم إجبارهم على العمل لساعات إضافية أثناء الوباء رغم تعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى.

حضر المؤتمر زعماء ومسؤولون من عدة دول، من بينهم رئيسة أيسلندا جودني جوهانسون، التي تصدرت بلادها مسألة الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيسة مولدوفا مايا ساندو والمديرة التنفيذية للأمم المتحدة للمرأة سيما باهوس.