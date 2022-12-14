مياه الشرب بالدقهلية تعلن حاجتها لمهندسين.. اعرف الشروط وطرق التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن حاجتها للتعاقد لشغل وظائف، «مهندس صيانة كهربائية ثالث، ومهندس صيانة ميكانيكية ثالث» في الإعلان رقم 10 لسنة 2022، لمن تنطبق عليهم الشروط، واجتياز الاختبارات التي ستجريها الشركة، بشرط أن يكون المتقدم من المقيمين بنطاق 11 مركز في محافظة الدقهلية وهم مراكز «المنصورة ومحلة دمنة، تمي الأمديد، دكرنس، الكردي وميت سلسيل، نبروه، بني عبيد، جمصة، شربين، منية النصر، المطرية، الجمالية» وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية، والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

شروط التقدم لوظائف مهندس في شركة مياه الدقهلية

وتشترط شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بحسب بيان صحفي صادر عنها، مجموعة من الشروط في المتقدمين لشغل الوظائف، نستعرضها في السطور التالية:

1) يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة تخصص «كهرباء – ميكانيكا».

2) أن يكون ذكرا.

3) ألا يزيد السن في 1/ 1/ 2023 عن 30 عاما.

4) يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونا.

5) يكون المتقدم عضوا بنقابة المهندسين.

شروط عامة لشغل وظيفة مهندس وطريقة تقديم الطلبات:

1) يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بشركة مياه الدقهلية، وفي أي فرع من فروع الشركة.

2) اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

3) يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

من جانبها، أكدت شركة مياه الدقهلية، أنه سيتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي، وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال هذا الرابط، وأنه لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها.

ويلتزم المتقدم شخصيا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.