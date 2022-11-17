وظائف خالية للشباب من الجنسين.. رواتب تصل لـ8000 جنيه

وفرت القوى العاملة عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين حاملى المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بداية من سن 22 وحتى سن 45 عاما، بخبرة أو دون خبرة بمزايا متعددة منها تأمينات إجتماعية وتأمينات صحية وبدل مواصلات، فضلا عن توفير سكن ببعض الوظائف للمغتربين، بمرتبات متفاوتة وفقا لسنوات الخبرة ولطبيعة العمل وتصل إلى 8 آلاف جنيه.

وظائف خالية بالقاهرة

في القاهرة، توفر إحدى الصيدليات 95 وظيفة خالية، مابين مساعد صيدلي ومبيعات وخدمات معاونة ودليفرى، مع تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية وفقا للخبرة.

450 وظيفة خالية للجنسين

كما أعلنت سلسلة تجارية عن حاجتها إلى 450 وظيفة خالية من سن 30 عاما حتى 50 عاما بمؤهلات متوسطة ومؤهلات عليا ودون مؤهلات، للعمل بائع بقالة وبائع جزارة ومدير فرع وكاشير وخدمات معاونة ومراقب كاميرات ومراقب مخازن وبائع مجمدات، وللتقديم التوجة إلى 40 شارع الزيتون أمام شركة المياه بجوار محطة مترو حدائق الزيتون ويمكن الإطلاع والتقديم من هنا على وزارة القوى العاملة المصرية.

وظائف خالية براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه

بينما تطلب شركة للأمن والحراسة بمنطقة 6 أكتوبر 200 وظيفة خالية برواتب تبدأ من 4 ألاف جنية من سن 45 حتى 47 عاما، وتنوعت الوظائف الحالية المعلن عنها مابين مشرفين أمن ومراقبي كاميرات وخدمات معاونة، ويمكن الإطلاع والتقديم من هنا .

راتب يصل إلى 8 آلاف جنيه

أما في الشرقية، طلبت شركة تجارية 60 وظيفة خالية برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه، في وظائف محاسبين وأفراد أمن ومسئولي مبيعات ومشتريات وفنى كنترول، وخدمات معاونة، بمؤهلات عليا ومتوسطة ودون مؤهل وذلك من عمر 22 عامًا حتى 45 عامًا، للشباب من الجنسين من سكان الشرقية ومن خارجها ويمكن الإطلاع والتقديم من هنا.