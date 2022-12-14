ميتا تطلق «عالمي الرقمي» لتوفير السلامة عبر الإنترنت للطلاب في فلسطين

أعلنت «ميتا» إطلاق برنامجها الرائد في مجال المواطنة الرقمية، عالمي الرقمي، في فلسطين بالشراكة مع مركز التعليم المستمر (CCE) في جامعة بيرزيت، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

يمكّن البرنامج الطلاب من الاستفادة من الإمكانات اللانهائية للعالم الرقمي، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامتهم، عبر تزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجون إليها للتعامل بأمان ومسؤولية مع المساحات الرقمية.

وعلّق محمد سلامة، نائب رئيس برنامج التعليم الميداني بالأونروا قائلاً: «إدراكاً لأهمية مشاركة الطلاب وتفاعلهم في الفضاء الرقمي، تسعى الأونروا للانخراط في هذا العالم والاستفادة من إمكاناته لتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة، بهدف الحفاظ على أمنهم الرقمي من ناحية وتطوير الكفاءات التي تساعدهم على التفاعل مع محيطهم بشكل إيجابي من ناحية أخرى».

وستدعم ميتا المركز في تقديم برنامج «عالمي الرقمي» باستخدام منهجية عناصر التعلم التفاعلية (iLOBs) لتلبية احتياجات الطلاب من اللاجئين الفلسطينيين، وتدريب ما يصل إلى 100 معلم تابع للأونروا والمدارس الخاصة، والوصول إلى ما يصل إلى 15 ألف طالب في الصف السابع والثامن والتاسع عبر مدارس الأونروا والمدارس الخاصة في الضفة الغربية.

وعلقت جويل عواد، مديرة برامج السياسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ميتا: «إن جيلًا من الشباب المتمكنين رقميًا سيحدد مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

في ميتا، نعتقد أن الأمان عبر الإنترنت أمر أساسي لتحقيق هذا التقدم؛ «عالمي الرقمي» هو التزامنا بتحقيق ذلك، ونستثمر بالكامل في إنشاء برنامج واسع النطاق وقابل للتطوير لتلبية الحاجة الفورية والملحة لتزويد الشباب بالمهارات التي تساعد على حمايتهم والحفاظ على سلامتهم أثناء قيادتهم لتطوير المناخ الرقمي.