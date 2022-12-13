«ميتا» تطلق حملة حب المحلي لدعم الشركات الصغيرة

للسنة الثالثة على التوالي، تطلق «ميتا» حملتها المتجددة بعنوان #حِب_المحلي أو «#LoveLocal» على منصتي انستجرام وفيسبوك الهادفة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع انطلاق موسم التسوق في العطلات، تحتفل الشركة بالهدايا المثيرة للفضول، والمنتجات ذات الأفكار الجديدة التي تقدمها الشركات الصغيرة عبر مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعريف المتسوقين بها وتشجيعهم على شرائها بما يدعم نمو أعمالها.

وتُعتبر العطلات موسما مميزا وهاما خلال العام بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة، ووفقا لتقرير ميتا العالمي الأخير عن حالة المشاريع الصغيرة حول العالم، تتوقع 25% من هذه الشركات، إنجاز أكثر من نصف مبيعاتها بين 1 أكتوبر و31 ديسمبر من هذا العام.

عرض المنتجات الفريدة للشركات الصغيرة في المنطقة

وبهدف دعم الشركات الصغيرة المحلية ولفت الانتباه إليها خلال موسم التسوق الرئيسي، عقدت ميتا شراكة مع مجموعة من أبرز صُناع المحتوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعرض المنتجات الفريدة للشركات الصغيرة في المنطقة، وبالتالي تشجيع المتسوقين في موسم العطلات للتوجه إلى إنتاجات المشاريع المحلية الصغيرة، وحول ذلك، قال فارس العقّاد، المدير الإقليمي لميتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «من خلال إطلاق حملة #حِب_المحلي للعام الثالث على التوالي، نؤكد التزامنا بدعم الشركات الصغيرة وجذب الاهتمام الذي تستحقه».

ميتا: 200 مليون شركة تستخدم تطبيقاتنا كل شهر للوصول إلى العملاء

وأضاف «تدعم ميتا قطاع الأعمال التجارية الصغيرة، حيث أن الغالبية العظمى مما يصل إلى 200 مليون شركة تستخدم تطبيقاتنا كل شهر للوصول إلى العملاء هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتُمثل هذه الحملة الأخيرة استمرارا لجهودنا لمساعدة هذه الشركات ومنحها فرص اقتصادية أكثر، والتأكد من تعريف شريحة أكبر من الجمهور على منتجاتها وخدماتها».