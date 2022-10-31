رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: شبكات الطوارئ الموحدة قليلة على مستوى العالم

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمقطم، نقلة حضارية كبرى، إذ أن شبكات الطوارئ الموحدة على مستوى العالم قليلة وتملكها فقط الدول العظمي.

شبكات الطوارئ الموحدة تحتاج لكوادر

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن شبكات الطوارئ الموحدة تحتاج لكوادر وخبراء في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى عالٍ، وهذا الأمر غير متوفر في دول عدة.

توحيد مراكز الاتصال المختلفة

واستطرد: «قبل إطلاق الشبكة كان عندنا مراكز اتصال مختلفة، وعندنا عدة مراكز للسياحة والمرور والدفاع المدني وغيرها، وكان المواطن بيتصل من أجل الإبلاغ عن مكروه أصابه».

وأوضح أن الوضع الجديد كان يحتاج بنية تحتية تكنولوجية عالية، وكان لا بد من تغطية البنية التحتية للاتصالات المصرية بكوابل آلياف ضوئية حتى مدت الحكومة 32 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية تسهيلا لعمل الشبكة الرقمية.