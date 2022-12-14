جنازه مهيبة للاعب مطروح المتوفى أثناء مباراة كرة قدم (صور)

شيع المئات من أهالي مطروح، جثمان لاعب الكرة سامي سعيد، بعد أداء صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح بعد صلاة الظهر، وتوفى اللاعب أمس إثر تعرضه لإصابه داخل ملعب نادي مطروح أثناء مباراة مطروح والسلوم في الدوري العام وسقوطه على الأرض ليتوفى بعدها بدقائق.

جنازة لاعب مطروح

وتوجهت جنازة لاعب مطروح من مسجد الفتح في مطروح إلى مقابر المغاربة شرق المدينة، تمهيدا لدفن الجثمان وسط حضور كبير من الأصدقاء والرياضيين والمهتمين بكرة القدم ومسؤولي منطقة مطروح لكره القدم ونادي مطروح الرياضي.

وكان أهالي لاعب مطروح المتوفي، انهو إجراءات وتصاريح الدفن عقب خروجه من مستشفى مرسى مطروح العام، بعد التحفظ على جثمانه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

حزن أهالي مطروح

وتشهد محافظه مطروح حزنا شديدا على وفاة اللاعب، الذي كان يتمتع بأخلاق حميدة وسمعة طيبة على مدار مسيرته الطويلة في ملاعب كره القدم.