إحالة أوراق سيدة ومبيض محارة إلى المفتي بتهمة قتل الزوج بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، إحالة أوراق سيدة مُبيض محارة، إلى مفتي الجمهورية، بتهمة قتل زوجها وإشعال النيران في الجثة.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح، بلاغا بالعثور على جثة رجل في العقد الثالث من العمر بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز معصوب العينين، وبه جروح وكدمات وآثار حريق متفرقة بالجسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، عن تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه مُبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات بالشرقية.

زوجة المجني عليه وزميله بالعمل وراء الجريمة

توصلت التحريات، إلى أن زوجة المجني عليه، وزميله بالعمل «مُبيض محارة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق»، وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود علاقة بينهما، إذ اتفقا على التخلص من المجني عليه.

وتبين أن المتهم أعد «توك توك» ومطرقة حديدية، وتوجه لمسكن المجني عليه وبحوزته المطرقة، وكانت في انتظاره الأولى داخل المسكن، وما أن شاهد الضحية حتى قام بخنقه بيده، ثم قام بضربه بالمطرقة الحديدية على رأسه عدة مرات حتى فارق الحياة.

وقام المتهم بتعصيب عينيه وتكبيل يديه وقدميه ثم وضعاه داخل بطانية، ومن ثم داخل التوك توك الخاص بالثاني، وتوجه بالجثة لمنطقة العثور عليها، وقام بسكب كمية من البنزين عليها وأضرم النيران بها ولاذ بالهرب.