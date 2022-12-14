تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن تقييم تلاميذ الصفوف الأولى.. دون درجات

أصدرت المديريات التعليمية، خطابا مهما للإدارات التعليمية، بشأن تفعيل الكتاب الدوري والخاص بالتقييم التشخيصي لمهارات تلاميذ الصفوف الأولى، في ضوء جهود الوزارة، لدعم وتطوير منظومة التعليم، بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حرصا على متابعة مستوى الآداء التعليمي للصفوف الأولى.

عقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دوري

وجهت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل، على قيام معلمي الصفوف الأولى من الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي، تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية، بعقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دوري، وعلى فترات زمنية مناسبة لقياس مستوى كل تلميذ في مهارات القراءة والكتابة والحساب المرتبطة بالصف الدراسي.

قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب

أكدت المديريات التعليمية، أن الهدف من التقييمات، معرفة مدى تحقق نواتج التعلم، وقياس معدل تقدم التلاميذ، لتعلم واكتساب المعارف والمهارات، وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى، وتحفيزهم على تحسين أدائهم، وذلك من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية، والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديد «قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب، التقييم من خلال الأنشطة، التقييم من خلال الملاحظة».

عدم التعامل بالدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات

وطالبت المديريات التعليمية، إحاطة أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ، وتقدمه مع التأكيد على استخدام النظم البنائية الإيجابية، وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وطمأنه أولياء الأمور، وعدم التعامل بالدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات، عدم ربط التقييمات بالنجاح والرسوب، وكذا عدم تأثير ها على الانتقال من صف إلى صف أعلى.