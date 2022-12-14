وزير التعليم: تعديل مواعيد الامتحانات فرصة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة

أكّد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، ستمنح الفرصة الكاملة لطلاب الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للاستعداد للامتحانات، مشيرًا إلى أنَّ التعديل لن ولم يضر أي طالب، وأن العام الدراسي الحالي 2022-2023 يسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس.

لا تعديلات على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال «حجازي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه لا تعديلات على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023، وأنَّ الامتحانات ستعقد يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، إذ تعقد الامتحانات بنظام الـ«أوبن بوك»، دون السماح لدخول الكتاب المدرسي اللجان الامتحانية، وسيتمّ توزيع كتيب المفاهيم، والذى يشمل كل المعارف والمفاهيم والخرائط والقواعد والمسائل الرياضية الموجودة بالكتاب، لافتا إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد ورقيا بنظام «البابل شيت»، وليست إلكترونيا بنظام «التابلت»، موضحًا أنَّ هناك إجراءات مشددة سيتم تنفيذها، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.

تدريب طلاب الثانوية العامة على النظام الجديد للامتحانات

وأضاف وزير التعليم، أنَّه سيتمّ تدريب طلاب الثانوية العامة على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023، حيث أن امتحانات الثانوية العامة ستحتوى على 15% من الأسئلة المقالية، و85% من أسئلة اختيار من متعدد، مؤكدا أن الوزارة تواصل العمل على الارتقاء بمستوى جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، منوها إلى أنَّ تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، تجنبًا لحدوث أي أخطاء، ولتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

عقد امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل 6 مايو المقبل

وأوضح وزير التعليم، أنَّ امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستعقد يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل، وأن امتحانات الدبلومات الفنية ستعقد يوم السبت الموافق 27 من الشهر نفسه، مؤكّدًا أنَّ الجميع داخل الوزارة يعمل على تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر.