وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع مجموعة أورانج العالمية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ كريستل هيدمن، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج العالمية، لبحث سبل التعاون.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد عددا من أهم ملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومشروع حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب شرح أولويات الإنفاق الاستثماري للدولة، ومؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 22/2023، وتوقعات وصول النمو الإجمالي لأكثر من 5%، وكذلك مؤشرات البطالة ومعدلات التضخم وخطط الدولة المصرية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية.

صندوق مصر السيادي

كما استعرضت وزيرة التخطيط أهم الملفات التي يعمل عليها صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التابعة له في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتطوير الأصول وجذب الشراكات والاستثمارات الأجنبية.

تحسين مناخ الاستثمار

من جانبها أكدت كريستل هيدمن أنها لمست في مصر اهتمام كبير بتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى تطلعها للعمل مع الحكومة المصرية، حيث تدرس مع فريقها توسيع استثمارات شركة أورانج بمصر في مجالات توطين التكنولوجيا ورفع مستوى البنية التحتية في قطاع الاتصالات، لدعم تقديم خدمات أفضل لعملاءها.

حضر الاجتماع أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، جيروم هاينك الرئيس التنفيذي لشركة اورانچ لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورانچ مصر، السيد اليون ندياي، رئيس مجلس إدارة شركة اورنچ لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لودوفيك بش، الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة أورانچ لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.