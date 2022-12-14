استقرار عالمي في أسعار الذهب.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

استقر الذهب فوق مستوى 1800 دولار للأوقية، اليوم، قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن يخفف حملة التضييق العنيفة برفع سعر الفائدة 0.5% فقط.

رفع سعر الفائدة

ومن المقرر أن تتخذ البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري قرارًا بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، ارتفع المعدن بنسبة 2% تقريبًا أمس، ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر بعد صدور بيانات أسعار المستهلك الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 7.1% في نوفمبر 2022، مقارنة بـ 7.7% في أكتوبر وأقل من توقعات السوق عند 7.3%.

توقعات الذهب 2023

تاريخياً، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1818.60 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1884.92 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب في مصر

محلياً، سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، في تعاملات الأربعاء الصباحية، 1700 جنيه، و1943 جنيها لعيار 24 الأكثر نقاءً، فيما بيع جرام الذهب عيار 18 بسعر 1457 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بسعر 13600 جنيه.