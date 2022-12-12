«الغرف التجارية» تكشف أسباب تراجع سعر الذهب.. وتوقعات بهدوء نسبي

كشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أسباب تراجع سعر الذهب المفاجئ مؤخرا إلى مستويات 1700 جنيه لعيار 21 الأكثر مبيعا في السوق المصرية، مقارنة بمستويات سابقة للجرام وصلت إلى حدود الـ2000 جنيه تقريبا.

ارتفاع المعروض من المعدن

وقال المغربي لـ«الوطن»، إنّ ارتفاع معدلات المعروض بدعم من الرغبة في جني الأرباح من جانب حائزي المعدن الأصفر الأيام الأخيرة، ساهم في توازن العرض والطلب بشكل كبير، الأمر الذي دفع سعر الذهب هبوطا.

هدوء متوقع الفترة المقبلة

وأضاف عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أنّ الطلب على السبائك كان مرتفعا الفترة الماضية بشكل ملحوظ، والوقت الحالي يشهد عمليات بيعية، بهدف جني الأرباح من المعدن الأصفر الذي ارتفع مؤخرا بشكل كبير، متوقعا هدوء أسعار الذهب الفترة المقبلة بشكل نسبي.

إدراج الذهب في بورصة السلع

وعن إعلان وزارة التموين، عزمها إدراج الذهب في البورصة السلعية خلال ديسمبر الحالي، قال عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إنّه يصعب التكهّن بالمسار المتوقع للمعدن النفيس.

أسعار الذهب مستقرة

وظلت أسعار الذهب في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، على استقرارها، ليسجل سعر الجنيه الذهب، 13520 جنيها، بينما جاء سعر عيار الذهب 14 النحاسي، 1127 جنيها، دون زيادة عن أسعار أمس، كما سجل عيار 21 الأكثر مبيعا 1690 جنيها، وعيار 24 الأكثر نقاءً 1931 جنيها، وعيار 18 بـ1449 جنيها.

تحذير شعبة الذهب

وحذّرت شعبة الذهب في وقت سابق من الإقبال على الشراء بكثافة، وأنّ سيناريو عام 2018 حين شهد الجرام ارتفاعا لـ600 جنيه قبل أن يخسر نصف القيمة خلال أيام قليلة ربما يكون مرجحا، وسط توقعات بتراجع السعر أول 2023.