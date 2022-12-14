«مصرفيون»: مبادرة «المركزي» لدعم ذوي الهمم تدعم خطة الشمول المالي

تنتهي مبادرة البنك المركزي، الخاصة بتقديم خدمات البنوك لذوي الهمم بشكل مجاني، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، يوم غدٍ الخميس، بمشاركة عدد كبير من البنوك المصرية أبرزها «الأهلي المصري» و«مصر» و«التجاري الدولي» و«المصرف المتحد» و«الزراعي المصري» و«قناة السويس» و«QNB» بعدما استمرت أسبوعين.

وشملت قائمة الخدمات المجانية، فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصروفات وبدون شرط حد أدنى لفتح الحساب ولا يشترط سوى احضار بطاقة الرقم القومي سارية، بجانب اصدار بطاقات ميزة مجاناً، وغيرها من المميزات.

كما شملت الخدمات، إصدار بطاقات الائتمان وفتح محافظ إلكترونية، ورد 20% من أموال أول عملية منفذة.

ويرى الخبراء المصرفيون، أنَّ مشاركة البنوك بإحياء اليوم العالمي لذوي الهمم بتقديم خدمات مجانية لدمج تلك الشريحة الهامة من المجتمع وإتاحة تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومحو الأمية المصرفية، بما يعود بالنفع على تلك الفئات والقطاع المصرفي ككل.

مبادرة المركزي لدعم ذوي الهمم لاقت إقبال كبير ونأمل في المزيد

وفي ذلك السياق، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ البنوك المحلية التي شاركت بمبادرة البنك المركزي المصري لدعم ذوي الهمم تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بتلك الشريحة الهامة من المجتمع المصري، سارعت بتطوير بنيتها التحتية لتلاءم وتقابل احتياجاتهم وتسهل عملية استقبالهم وتلقيهم للخدمات البنكية المتنوعة.

وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ من أبرز تجهيزات الفروع إقامة ممشى لسهولة سير الكراسي المتحركة، ومنح ذوي الهمم الأولوية في استقبالهم وتلبية خدماتهم وتجنيبهم الانتظار وقت طويل، وتخصيص أماكن انتظار لهم، وماكينات صراف آلي مجهزة ومزودة ببروزات لفاقدي الإبصار، بجانب اعفائهم من المصروفات والرسوم الإدارية لفتح الحساب والتي شملت جميع المتعاملين خلال أول أسبوعين من ديسمبر ما يدعم خطة الدولة للشمول المالي.

كما أكد أن هناك سبل عديدة لدعم ذوي الهمم، والبنوك العاملة في مصر تخطو هذه الخطوة بتوجيه من البنك المركزي، ومستمرة في عمليات تجهيز فروعها لاستقبال تلك الشريحة ذات الأولوية في مجتمعنا ومنحها تسهيلات تزايد حجمها وحجم الإنفاق المخصص لها منذ إعلان المبادرة.

«الدماطي»: اتجاه قوي لدعم ذوي الهمم في مصر بفضل التوجيهات الرئاسية

وبدورها، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، إنَّ هناك اتجاه قوي مؤخراً لدعم ذوي الهمم بدعم من الدولة المصرية وبتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو توجه مؤثر وراقي بإدخال ودمج شريحة مجتمعية وتسهيل تلقيها الخدمات المصرفية، ما يدعم أيضاً خطة الدولة للشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى كافة شرائح المجتمع.

وأشادت «الدماطي» في تصريحاتها لـ«الوطن»، بمبادرة البنك المركزي المصري التي أعلن هنا العام الماضي لدعم ذوي الهمم، مؤكدة مسارعة أغلب البنوك المحلية في دخولها لتعلن أبرز تلك المؤسسات المصرفية خلال وقت قصير نسبياً عن اتاحة خدماتها ومنتجاتها معفاة من الرسوم لتلك الشريحة التي بحاجه إلى دعم مستمر.

وتابعت، «تجهيز فروع البنوك لاستقبال ذوي الهمم وسماعهم وحل مشكلاتهم وتقديم المساعدة العاجلة والسعي لتقديم أفضل مستوى ممكن للخدمات المصرفية هدف رئيسي للقطاع ككل بفضل توجيهات البنك المركزي وقياداته، وهو توجه يضع قطاعنا في مصاف البنوك العالمية ويجب أن نفخر به».